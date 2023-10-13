Эксперты рассказали о появлении аналога Tinder в России

В России может появиться «элитный» сервис знакомств — аналог ушедшего из страны Tinder. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор сервиса «Мамба» Андрей Бронецкий.

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По его словам, новый сервис может стать чем-то вроде клуба по интересам, с избирательной аудиторией. Пользователи смогут просматривать в нем только привлекательных и успешных людей и не смогут видеть тех, кто им не подходит.

Гендиректор Loveplanet Елена Беляевских также отметила, что вполне реально создать приложение, которое бы подошло для знаменитых и состоятельных людей. Но потенциальных пользователей должна ожидать тщательная проверка: на самом ли деле человек является бизнесменом или популярной персоной.

В свою очередь гендиректор сервиса «Табор» Евгений Довнар высказал мнение, что при создании аналога Tinder в России существует риск оказаться в нише эскорт-услуг. По его словам, если впускать в сервис только красивых женщин, это может стать чем-то сомнительным и привести к проституции или мошенничеству.