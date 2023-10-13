Эксперт рассказал, как сэкономить заряд батареи смартфона

Отключение некоторых функций смартфона позволит сэкономить заряд батареи смартфона - гаджет будет потреблять меньше электроэнергии. Об этом заявил в эфире радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, соавтор и сооснователь техноблога Pochinka blog Никита Мокеев.

Он подчеркнул, что большая часть функций смартфона предназначена для удобства, но некоторые из них целесообразно отключать.

Специалист отметил, что значительный расход энергии можно заметить через год-два после покупки смартфона. Так, по его словам, аккумулятор теряет свою емкость не сразу, а постепенно.

Пользователям рекомендовали выключать системный сервис печати. Напомним, что он постоянно ищет принтеры, чтобы можно было распечатать нужный документ. Мокеев обратил внимание на то, что раньше функцию нужно было включать самостоятельно, потом ее включили по умолчанию.

Также специалист обратил внимание на настройку, которая активно ищет точки доступа к Wi-Fi. Постоянное обновление затрагивает беспроводной модуль связи. Это тратит энергию, указал собеседник.

Также он сделал акцент на автозапуске приложений. По словам эксперта, когда устройство включается, они запускаются и передают данные. Это тратит заряд впустую, подытожил Мокеев.