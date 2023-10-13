Apple дала советы покупателям б/у iPhone

Компания Apple опубликовала на своем официальном сайте подробную инструкцию для потенциальных покупателей подержанных iPhone.

В начале статьи говорится, что Apple разрабатывает долговечные продукты и обеспечивает лучшую в отрасли поддержку устройств своими обновлениями ПО. Благодаря этому iPhone служит дольше, чем другие смартфоны, поэтому покупка подержанного гаджета может стать надежным и экономным способом стать пользователем iPhone.

В инструкции Apple рассказывает, как проверить физическое и техническое состояние устройства, а также как избежать покупки заблокированного или несертифицированного iPhone. Компания дает рекомендации по покупке в интернете и в оффлайн-магазинах, а также по тестированию функций и состояния аккумулятора.