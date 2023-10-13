Создатели ChatGPT заработали почти $1,3 млрд за год

Доходы OpenAI, создавшей популярного ИИ-помощника ChatGPT, достигли впечатляющих показателей.

По данным инсайдеров внутри компании, её годовой доход составляет порядка $1,3 млрд долларов. Это означает, что ежемесячный доход компании превышает $100 млн.

Сравнивая с данными прошлого года, доходы OpenAI увеличились на 30%. В прошлом году соответствующий показатель составлял всего $1 млрд.

Такой резкий рост доходов связан с активной продажей ИИ-решений и вычислительных мощностей. Ожидается, что в ближайшие месяцы корпорация представит новые обновления для разработчиков, что, вероятно, приведёт к дальнейшему росту доходов.