Инсайдер рассказал, как Apple может улучшить автономность iPhone 17 Pro и Pro Max

Аналитик Минг-Чи Куо рассказал о возможных изменениях в материнской плате iPhone 17 Pro, Pro Max и Ultra. Apple может внести в материнскую плату изменения, которые повлекут увеличение времени автономной работы флагманов.

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Как отмечает портал Phonearena, печатные платы новинок 2025 года могут быть изготовлены из меди со смолистым покрытием Resin Coated Copper (RCC), благодаря которому платы станут тоньше и их можно будет сверлить ввиду отсутствия волокнистости. За счёт утончения «материнки» можно будет увеличить физическую ёмкость аккумулятора, что положительно скажется на продолжительности автономной работы iPhone 17 Pro и других флагманских моделей.