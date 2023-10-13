Новая хакерская группировка атакует госорганизации РФ и Белоруссии

Государственные организации России и Белоруссии атаковала новая хакерская группировка Sticky Werewolf («Липкий оборотень»). Как сообщает газета «Известия», злоумышленники рассылают вредоносный документ, который заражает компьютеры и позволяет шпионить за сотрудниками ведомств.

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Атакам подверглись администрация Красноярского края и Брестский исполнительный комитет. Кроме того, были зафиксированы зараженные исковые документы от имени Савеловского суда. Специалисты по информационной безопасности компании BI.ZONE отметили, что группировка активна по меньшей мере с апреля и за это время успела совершить более 30 атак.

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Руководитель управления киберразведки BI.ZONE Олег Скулкин рассказал, что хакеры создают ссылки для мошенническим писем с помощью сервиса IP Logger. Он позволяет собирать информацию о кликнувших пользователях: время перехода, IP-адрес, страну и город, версию браузера и операционную систему. Это позволяет отсеять тех пользователей, которые им не интересны, и сосредоточить атаки на приоритетных системах. Кроме того, сервис позволяет использовать собственные доменные имена, что затрудняет распознавание фишинга.

Ссылки в письмах ведут на вредоносные файлы с расширениями .exe или .scr, которые замаскированы под документы Microsoft Word или PDF. В частности, таким образом была атакована администрация Красноярского края — им пришло фейковое предупреждение от МЧС. В Брестский исполнительный комитет пришел документ якобы от генеральной прокуратуры Белоруссии. Кроме того, мошенники отправляли зараженные файлы от имени Савеловского суда Москвы.