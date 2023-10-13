Эксперт рассказал, как снизить расход заряда смартфона

Никита Мокеев, эксперт в IT-технологиях, предлагает ряд способов увеличения срока службы аккумулятора смартфона. Обычно, с течением времени, батареи в смартфонах начинают быстрее разряжаться. Это можно избежать, отключив некоторые функции, считает эксперт.

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Он утверждает, что можно сэкономить до 10% заряда в день, отключив функции, которые не являются обязательными. Например, автозапуск приложений при включении телефона, который не всегда полезен для пользователей. Эти приложения автоматически запускаются, обновляют данные, что ведёт к излишнему потреблению энергии.

Также, постоянный поиск точек доступа к Wi-Fi может значительно снижать заряд батареи. Мокеев рекомендует отключить эту настройку, которая активно ищет Wi-Fi и постоянно взаимодействует с беспроводным модулем связи.