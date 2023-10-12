В России создали нейросеть для прогнозирования ошибок на химических производствах

В России появилась нейросеть, которая с высокой точность предсказывает проблемы на химических производствах

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Группа российских учёных разработала новый способ обнаружения и диагностики неисправностей в промышленных химических процессах. Современные предприятия собирают огромное количество данных с различных датчиков, которые могут быть использованы для мониторинга и управления производственными процессами с помощью искусственного интеллекта.

Однако анализ этих данных для выявления проблем требует специальной обработки, что может быть сложным и трудоёмким процессом. Научная группа разработала новый метод, называемый SensorSCAN, который позволяет автоматически обнаруживать и диагностировать неисправности в химических процессах на предприятиях. Этот метод обучает модели предсказывать поломки, и его эффективность была успешно проверена на стандартных данных для промышленных предсказательных моделей.