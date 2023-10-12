Apple не смогла решить проблему перегрева iPhone 15 Pro

Пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max продолжают жаловаться на перегрев смартфона даже после установки iOS 17.0.3. Об этом сообщает издание ZDNet.

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ZDNet пишет, что iOS 17.0.3 на самом деле решает некоторые проблемы iPhone 15 Pro c нагревом. Например, смартфоны перестали достигать экстремальных температур при быстрой зарядке. При этом устройства все еще становятся обжигающе горячими во время игр, телефонных разговоров, воспроизведения музыки, использования камеры и просто лежа в кармане.

ZDNet приводит в пример случай графического дизайнера из Испании Габриэль Суховольски. Ее iPhone 15 Pro Max каждый раз разогревается до 42 градусов Цельсия после одной минуты разговора по телефону или после 4-5 сделанных подряд фотографий. Ощущения от такого смартфона она сравнивает с прикосновением к горячему тосту.

Нагреву подвергается верхняя область смартфона, справа от блока камер. Там же на материнской плате располагается процессор Apple A17 Pro.

В дополнение к перегреву Суховольски столкнулась с выгоранием экрана.

В ZDNet считают, что столь большое число проблем с iPhone 15 Pro и Pro Max может быть связано со снижением контроля качества на фабриках Apple.