Apple не смогла решить проблему перегрева iPhone 15 Pro

ZDNet: iPhone 15 Pro продолжил перегреваться после выхода iOS 17.0.3
Пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max продолжают жаловаться на перегрев смартфона даже после установки iOS 17.0.3. Об этом сообщает издание ZDNet.
ZDNet пишет, что iOS 17.0.3 на самом деле решает некоторые проблемы iPhone 15 Pro c нагревом. Например, смартфоны перестали достигать экстремальных температур при быстрой зарядке. При этом устройства все еще становятся обжигающе горячими во время игр, телефонных разговоров, воспроизведения музыки, использования камеры и просто лежа в кармане.
ZDNet приводит в пример случай графического дизайнера из Испании Габриэль Суховольски. Ее iPhone 15 Pro Max каждый раз разогревается до 42 градусов Цельсия после одной минуты разговора по телефону или после 4-5 сделанных подряд фотографий. Ощущения от такого смартфона она сравнивает с прикосновением к горячему тосту.
Нагреву подвергается верхняя область смартфона, справа от блока камер. Там же на материнской плате располагается процессор Apple A17 Pro.
В дополнение к перегреву Суховольски столкнулась с выгоранием экрана.
В ZDNet считают, что столь большое число проблем с iPhone 15 Pro и Pro Max может быть связано со снижением контроля качества на фабриках Apple.
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