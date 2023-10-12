Ученый предупредил о приближении мощной магнитной бури

Ожидаемая с 12 по 15 октября магнитная буря по своей мощности может достигнуть шести баллов из девяти возможных и негативно сказаться на метеозависимых людях и некоторой технике.

«Наша сердечно-сосудистая система хотя и должна была приспособиться к такого рода явлениям, но все же полностью приспособиться не получается, и люди с заболеваниями этой системы должны следовать советам врача», — отметил он.

Также, по словам Эйсмонта, магнитная буря может оказать влияние и на работу электроники, в том числе ЛЭП и космические спутники. Кроме того россияне могут столкнуться с проблемами со связью, особенно в местах, где она и так была плохой, добавил ученый.