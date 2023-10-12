В России разработали технологию для создания нейропротезов для мозга

Ученые из Нижегородского государственного университета им. Лобачевского разработали инновационную технологию, которая может изменить будущее медицины. Эта технология позволяет объединять живые и искусственные нейроны для создания нейропротезов, предназначенных для замены поврежденных участков мозга, пишет ТАСС.

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Суть разработки заключается в том, что электронные нейроны могут интегрироваться в живые нейронные сети и совместно функционировать. Основным применением этой технологии будет создание нейропротезов для восстановления поврежденных участков мозга. Это имеет огромное значение для восстановления активности мозга после травм и даже для улучшения памяти и обучаемости.

Исследование было проведено на гиппокампе мыши, структуре мозга, ответственной за обучение и память. Ученые успешно интегрировали электронный генератор нейроноподобных сигналов в эту часть мозга. В результате электросхема эмулировала активность мозга, взаимодействуя с живыми нейронами и даже усиливая работу гиппокампа.