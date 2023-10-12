ЕК пригрозила TikTok штрафами за посты о палестино-израильском конфликте

Еврокомиссия (ЕК) заподозрила TikTok в распространении дезинформации о палестино-израильском конфликте и направила соответствующее предупреждение руководству соцсети, написал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон в Twitter (X). В частности, ЕК потребовала принять меры для защиты молодой аудитории и пригрозила принять в отношении оператора санкции.

Бретон в своем предупреждении сослался на Акт о цифровых услугах ЕС, который предполагает запрет на распространение вредного и запрещенного контента, дезинформации и целевой рекламы для несовершеннолетних. Документ вступил в силу 25 августа и охватил пристальным вниманием 19 крупных онлайн-платформ и поисковых систем.

В первую очередь, поскольку ваша платформа широко используется детьми и подростками, вы несете особую ответственность за то, чтобы защищать их от контента с насилием, включая сцены захвата заложников и другие откровенные видео, которые широко представлены на вашей платформе, — говорится в письме Бретона.

Еврокомиссар обвинил TikTok в распространении фейковой информации и потребовал принять экстренные системные меры для ее удаления. В противном случае китайскую соцсеть будут ждать крупные штрафы, предупредил Бретон.