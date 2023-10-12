Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Аналитическая фирма Counterpoint составила список из 10 самых продаваемых смартфонов за третий квартал 2023 года. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

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Сразу четыре первых места в этом чарте отошли смартфонам Apple. А именно iPhone 14 (первая строчка), iPhone 14 Pro Max (второе место), iPhone 14 Pro (третье место) и iPhone 13 (четвертое место). Остальные шесть мест между собой распределили исключительно устройства Samsung: Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e и Galaxy A34.

«Удивительно, что в списке не оказалось ни одного отечественного смартфона», – комментирует результаты редакция MyDrivers.

В отчете Counterpoint также отмечено, что в третьем квартале 2023 года Apple за счет моделей Pro нарастила свои доли в Азии и Европе. Показатели же Samsung выросли в Азии и Латинской Америке. Южнокорейский бренд растет благодаря серии устройств Galaxy A.