Названы самые продаваемые смартфоны в мире

MyDrivers: в топ-10 самых продаваемых в мире смартфонов не вошел ни один Xiaomi
Аналитическая фирма Counterpoint составила список из 10 самых продаваемых смартфонов за третий квартал 2023 года. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.
Сразу четыре первых места в этом чарте отошли смартфонам Apple. А именно iPhone 14 (первая строчка), iPhone 14 Pro Max (второе место), iPhone 14 Pro (третье место) и iPhone 13 (четвертое место). Остальные шесть мест между собой распределили исключительно устройства Samsung: Galaxy A14, Galaxy A54, Galaxy A14 5G, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A04e и Galaxy A34.
«Удивительно, что в списке не оказалось ни одного отечественного смартфона», – комментирует результаты редакция MyDrivers.
В отчете Counterpoint также отмечено, что в третьем квартале 2023 года Apple за счет моделей Pro нарастила свои доли в Азии и Европе. Показатели же Samsung выросли в Азии и Латинской Америке. Южнокорейский бренд растет благодаря серии устройств Galaxy A.
Ранее неанонсированный флагман Samsung уже продемонстрировал свою рекордную мощность.