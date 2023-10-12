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Глава «Роскосмоса» допустил отправку на орбиту венесуэльского космонавта

Юрий Борисов провёл переговоры с исполнительным вице-президентом этой латиноамериканской страны Дельси Родригес. Встреча прошла в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина.

Глава «Роскосмоса» допустил отправку на орбиту венесуэльского космонавта
© Роскосмос / Олег Кононенко

«Не очень много стран в мире вступают в клуб, позволяющий сказать, что они работают в области пилотируемой космонавтики. Венесуэла изъявила желание вступить в этот клуб», — сказал Борисов.

Глава «Роскосмоса» также рассказал, что на переговорах обсуждался вопрос использования данных дистанционного зондирования Земли.