В Китае нашли окаменелые животные возрастом полмиллиарда лет

Международная и междисциплинарная исследовательская группа при проведении полевых работ на территории Китая обнаружила окаменелости животных, которые обитали на нашей планете примерно 535 миллионов лет назад, в ранний кембрийский период.

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Об открытии рассказывает информационное агентство "Синьхуа". Оно было сделано миссией во главе с Чжан Хуацяо, исследователем из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук. Исследование уже принято к публикации в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Сообщается, что команде палеонтологов удалось найти микроскопические окаменелости, которые удивительным образом сохранили интровертную мускулатуру, циклонейралий - группы животных, в которую входят, например, и современные круглые черви.

Находка была сделана на юге китайской провинции Шэньси. Наиболее хорошо сохранились три окаменелых образца, размеры которых не превышают одного миллиметра. Несмотря на столь крошечные масштабы, образцы состоят из пяти колец, каждое крупнее предыдущего, связанных между собой 19 радиальными и 36 продольными структурами.

По словам Чжана, кольца сжаты в разной степени, а это означает, что циклоневралии при жизни были очень гибкими. Именно такая мускулатура, говорит ученый, помогала им передвигаться и питаться и значительно облегчала эти процессы. Изображения крошечных структур получились довольно детальными благодаря электронному микроскопу, который использовали исследователи. Возраст окаменелостей после уточненного датирования был оценен примерно в 535 миллионов лет.