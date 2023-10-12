Honor представила новый складной смартфон Magic Vs2

В Китае представили новый смартфон Honor Magic Vs2 в корпусе из магниевого сплава с редкоземельными элементами, который сделал его самым легким складным смартфоном в мире.

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"Новинка дополнит портфолио складных устройств Honor и будет способствовать распространению за счет охвата еще более широкого ценового диапазона и удовлетворения потребностей разных пользователей", - говорит CEO Honor Джордж Чжао.

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Корпус устройства выполнен из магниевого сплава с редкоземельными элементами, что позволило снизить плотность металла на 33%, при этом не изменив прочности. В результате его вес составил всего 229 гр, благодаря чему он стал самым легким складным смартфоном в мире. Вместе с этим Honor Magic Vs2 получил сверхлегкий титановый шарнир, который был изготовлен с помощью 3D-печати. Это обеспечило баланс между прочностью и весом.

Что касается технических характеристик, то разработчики оснастили новинку процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 и аккумулятором емкостью 5000 мА•ч. Работать он будет на базе MagicOS 7.2.

Внешний OLED-экран имеет диагональ 6,43 дюйма, соотношение сторон 20:9, разрешение 2376x1060 пикселей и пиковую яркость 2 500 нит, обеспечивающую качественное изображение даже при солнечном свете. Внутренний же экран поддерживает разрешение 2344x2156 и яркость 1 600 нит, а благодаря его диагонали в 7,92 дюйма пользователям будет удобно работать с текстами или презентациями.

Помимо этого, здесь впервые среди всех складных смартфонов на обоих экранах появились ШИМ-частоты в размере 3 840 Гц, что, в частности, сделает использование устройства безопасным для людей с чувствительным зрением.

Кроме того, Honor Magic Vs2 имеет тройную камеру с основным сенсором 50 Мп с широкоугольной оптикой, ультраширокоугольным сенсором 12 Мп и телефотокамерой 20 Мп, а также 40-кратный зум, функцию AI Motion Sensing Capture и улучшенную технологию, при которой можно делать портреты и снимки в ночное время.

Приобрести смартфон с 12 Гб оперативной и 256 встроенной памяти можно в Китае за 6 999 юаней, а с 16 Гб оперативной и 512 встроенной - за 7 699 юаней. Новинка доступна в трех расцветках: "Розовый коралл", "Голубой лед" и "Полночный черный".