Лингвисты расшифровали загадочные иероглифы из туннеля в Хаттусе

Международная команда ученых во главе с профессором Андреасом Шахнером сумела расшифровать часть таинственных иероглифических надписей, которые были найдены при проведении раскопок в туннеле Еркапы.

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Как сообщает Arkeonews, в прошлом году в знаменитом туннеле Еркапы, через который проходит каждый турист, посещающий древнюю столицу Хеттской империи город Хаттусу, было обнаружено 249 символов. Их возраст составляет около 3500 лет, они были написаны на стенах краской.

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И вот спустя год после этого открытия лингвисты обнародовали первые результаты кропотливой работы по расшифровке надписей. Они пришли к выводу, что как минимум половина текста содержит информацию о человеке, который руководил строительством туннеля. В частности, иероглифы содержат имя и должность данного человека.

"Эти иероглифы, по сути, представляют собой подпись человека, построившего туннель, кратко их можно перевести фразой: "Я сделал это", - говорит Андреас Шахнер. - Надписи выполнены анатолийскими иероглифами. Мы теперь понимаем, что, скорее всего, в хеттском мире анатолийские иероглифы, изобразительное письмо, были гораздо более распространены, чем клинопись".

По его словам, при расшифровке надписей также были идентифицированы символы, означающие "гора Туталия" и "дорога". Комбинация этих символов предполагает, что туннель изначально строился как дорога, ведущая к горе Туталия. По словам Шахнера, гора с таким названием известна историкам из хеттских текстов, это была священная гора для хеттов. Она была настолько важной, что несколько царей добавили к своим именам название горы.

Однако расшифровка текстов привела к новой загадке. Дело в том, что если смотреть с равнины, то тоннель Еркапы находится в самой высшей точки в данном районе. Где же тогда гора Туталия, к которой он вел? Ученые предполагают, что на самом деле Туталия могла быть искусственно возведенным сооружением, которое, возможно, до наших дней не дошло.