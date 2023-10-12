В Германии в могиле VII века нашли складной стул из железа

Немецкие археологи впервые показали необычный артефакт, который был обнаружен при проведении раскопок в деревне Эндзее еще в прошлом году. Он представляет собой металлический складной стул, который был частью погребального инвентаря.

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Об открытии со ссылкой на заявление Баварского государственного управления по охране памятников сообщает Heritage Daily. Складной стул был обнаружен в 2022 году в захоронении периода раннего средневековья. Он являлся частью погребального инвентаря. Сообщается, что археологи раскопали две соседние могилы. Одна из них принадлежала женщине, умершей в возрасте 40-50 лет. В этой могиле были обнаружены ожерелье, три броши, крупная бусина и другие украшения.

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Вторая могила оказалась мужской. Здесь были найдены артефакты воина, в том числе богато украшенное оружие - копье и щит, а также складной стул. По мнению исследователей, могилы датируются VI-VII веками нашей эры, когда в исследованном регионе было заметно сильное культурное влияние франков.

Складной стул был представлен публике после длительного процесса реставрации. Из представленного описания следует, что он состоит из двух рам, соединенных осевым штифтом. Стул был украшен вставками из цветных металлов. На горизонтальных стойках имеются узкие прорези, к которым крепилось сиденье, вероятно, изготовленное из меха какого-то животного.

Находка не является уникальной, однако археологи подчеркивают, что складные стулья, использовавшиеся в качестве погребального инвентаря, встречаются исключительно редко. Кроме того, такие стулья обычно указывают на очень высокий социальный статус их обладателей. В отличие от наших дней, в те времена это был настоящий предмет роскоши, который мог позволить себе только очень богатый человек. На сегодняшний день по всей Европе обнаружено лишь 29 раннесредневековых могил, внутри которых были найдены складные стулья, причем только шесть стульев были железными, остальные - деревянными.