Физик назвал событие, способное раскрыть тайну появления жизни на Земле

Доставленные на Землю образцы грунта с астероида Бенну помогут раскрыть тайну появления жизни на Земле, рассказал NEWS.ru завлабораторией нанотехнологии Госуниверситета просвещения физик Александр Курилов. Он отметил, что привезенный материал содержит свидетельства наличия воды и углерода — главных компонентов для формирования живых организмов.

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Ученые NASA на основе полученных материалов хотят лучше понять, как формировались условия для зарождения жизни на Земле. Углерод и вода — ключевые строительные блоки жизни. Поэтому эти результаты чрезвычайно важны для фундаментального вопроса в науке — кто мы и откуда, — добавил Курилов.

По его словам, результаты миссии OSIRIS-REx приблизят человечество к понимаю механизмов зарождения жизни, но, вероятно, науке потребуются десятилетия для поисков признаков простейших форм живых организмов в Солнечной системе.

Откуда на астероиде следы углерода и воды? Углерод и вода довольно распространены во Вселенной и, вероятно, присутствовали ещё в начальном газопылевом облаке, в котором зародилось Солнце. Сейчас вода обнаружена на множестве объектов в Солнечной системе и существует преимущественно в форме льда на кометах или в форме гидратированных минералов на астероидах, — подытожил Курилов.

Ранее NASA впервые показало полученные с астероида Бенну образцы грунта, в них нашли свидетельства наличия воды и углеродов, сообщило ведомство. Миссия зонда OSIRIS-REx стартовала к Бенну в 2016-м, а капсула с грунтом вернулась на Землю в конце сентября 2023 года.