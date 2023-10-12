Американист Васильев: Мы наблюдаем приближение идеального шторма, Маска с его словами о гражданской войне в Европе уже не назовешь провидцем

Гражданская война, которую предсказывает Илон Маск, связана, безусловно, с событиями на Ближнем и Среднем Востоке. Судя по некоторым данным, в Европе под спудом усиливается антисемитизм. Вторая очень важная ситуация - это миграционный кризис как таковой. Третья - это ухудшение экономического положения. Учтите, что любого рода гражданские войны очень редко происходят в экономике, которая находится на подъеме. А вот экономика, которая находится на спаде, она уже превращается в питательную почву гражданских конфликтов. И об этом Европе неделикатно намекает Маск.

Как американист, хочу напомнить, что в конце 50-х - в начале 60-х годов 19-го столетия, когда в Соединенных Штатах Америки началась гражданская война, экономика находилась в кризисном состоянии. И эта борьба Севера и Юга имела своей целью улучшить экономическое положение Севера за счет Юга, что в конечном итоге и произошло.

Видео дня

Вторая важная деталь политического момента - это то, что Илон Маск, безусловно, отражает позицию деловых кругов США и Республиканской партии. Этим он подчеркивает всю порочность внешней политики администрации Байдена, ее леволиберального ядра. Возьмем Индокитай - там для США скорее тупик, чем поле возможностей. Украина - тоже явный тупик. Что касается Ближнего и Среднего Востока, то и здесь последние события воспринимаются как удар по США и политике Байдена, который "умиротворял" Иран и вел двойственную политику в отношении Израиля, по существу провоцируя действия радикальных арабских организаций.

И вот, в момент, когда под вопросом продолжение поддержки Украины, когда решается вопрос о смене руководства Палаты представителей, когда набирает очки Трамп, Маск еще раз акцентирует внимание американцев на том, что источник всех бед - это внешняя политика администрации Байдена и лично президента.

Администрация Байдена с 2021-го года ставила себе в заслугу, что она создала коалицию коллективного Запада, что она сплотила всех союзников. Сегодня они все выстроились вокруг США, они едины в кавычках или без кавычек, произошла консолидация НАТО, консолидация Европейского союза, который в едином порыве, за исключением, может быть, Венгрии, оказывает поддержку Украине. И тут Маск, считающийся известным визионером, говорит, что король голый, что это все липа, словесная шелуха, и на самом деле в Европе происходят прямо противоположные процессы, которые связаны не с усилением этого фланга США, а наоборот. Здесь идет большая коррозия, и в конечном итоге получится не евроатлантический монолит, а гражданская война на этом самом коллективном Западе. За исключением США, конечно.