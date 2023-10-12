Спутниковая связь Starlink появится на обычных смартфонах

На официальном сайте спутникового оператора Starlink компании SpaceX теперь есть раздел, который посвящен будущему сервису Direct to Cell. Он даст возможность осуществлять отправку через спутники текстовых и голосовых сообщений, а также файлов с обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE, передает 3Dnews.ru.

О планах компании запустить сервис стало известно в прошлом году. Ранее ожидалось, что сервис начнет работать в 2023 году. Как выяснилось, запустить Direct to Cell в действительности должны в 2024 году для текстовых сообщений, а в 2025 году у сервиса появится поддержка передачи голосовых сообщений. К сервису также будут подключены IoT-устройства.

По данным портала PCMag, Direct to Cell будет аналогичен спутниковой связи компании AST SpaceMobile.

На странице будущего спутникового сервиса SpaceX говорится, что для передачи текста, голоса и данных не потребуются какие-либо аппаратные или программные модификации устройств, а также установки специальных приложений.