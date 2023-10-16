Почему Меркурий постепенно становится все меньше?

Астрономы давно знают, что Меркурий на протяжении миллиардов лет становился меньше в размерах. Несмотря на то, что он является ближайшей планетой к Солнцу, поверхность Меркурия охлаждается по мере того, как его внутренний жар просачивается наружу. Из-за этого скалистые породы и металлы, из которых состоит планета, немного сжались в объеме. Но никто не мог сказать, продолжается ли этот процесс до сих пор — по крайней мере, до недавнего времени.

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Научная работа, опубликованная в журнале Nature Geoscience, немного приоткрыла завесу тайны. Из-за того, что ядро Меркурия сжимается, его поверхность постепенно начинает покрывать все меньшую площадь. Результатом этого феномена становится появление особых разломов: одни тракты ландшафта выталкиваются на другие. Они похожи на морщины, как на засохшем яблоке. Разница лишь в том, что яблоко сморщивается от гниения, а Меркурий — от термального сжатия.

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Первые доказательства того, что Меркурий сжимается, появились в 1974 году: миссия «Маринер-10» передала на Землю снимки многокилометровых насыпей, змеившихся по сотням километров планеты. Автоматический аппарат MESSENGER, который находился на планете Меркурия в 2011-2015 годах, показал еще больше насыпей.

Из этих данных можно сделать вывод, что появление насыпей стало результатом геологических разломов под поверхностью планеты. По сути, они являются своеобразной реакцией на сжатие Меркурия — его радиус стал меньше примерно на 7 километров.

Но когда именно это произошло — совсем другой вопрос. Обычно возраст поверхности Меркурия считают по плотности кратеров: чем старше поверхность, тем больше кратеров. Но данную методику нельзя назвать на сто процентов корректной, ведь раньше процент столкновений, оставлявших после себя кратеры, был гораздо выше.

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