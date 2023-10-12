Telegram обязали назначить представителя в ЕС для контроля контента

Telegram обязан до 17 февраля 2024 года назначить юридического представителя для обеспечения связи с Еврокомиссией с целью контроля контента в рамках Акта цифровых услуг Евросоюза , сообщил представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке на брифинге в Брюсселе.

"Telegram - это не очень крупная интернет-платформа, поэтому действие Акта о цифровых услугах ЕС распространится на Telegram с 17 февраля 2024 года. К этому моменту Telegram обязан назначить юридического представителя в ЕС", - заявил Барке.