Microsoft решила научить пользователей установке Linux

Microsoft опубликовала страницу поддержки с инструкциями по установке Linux, признав «полностью настраиваемую» природу этой ОС. Пошаговое руководство по установке Linux, включающее установку популярных дистрибутивов Linux, похоже, предназначено для пользователей со старыми системами, переходящих с Windows на Linux.

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Хотя Microsoft поощряет использование Linux, она также вставляет напоминания о своих приложениях и сервисах, включая Azure, Outlook и Teams, тонко заявляя о своем присутствии. Одним из предлагаемых Microsoft способов начать работу с Linux является использование подсистемы WSL, позволяющей запускать Linux параллельно с Windows.