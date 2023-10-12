Экран iPhone 15 оказался хуже прошлогоднего Pixel

DxOMark: экран iPhone 15 уступает флагманским моделям Samsung и Google
Экран iPhone 15 не смог превзойти конкурентов на Android и предыдущие флагманские модели Apple. Это следует из результатов тестирования новинки лабораторией DxOMark.
По словам экспертов, экран iPhone 15 показал хорошее качество изображения, контрастность и читаемость в разных условиях освещения. Цвета на экране были более насыщенными, чем на iPhone 14, но имели небольшой оранжевый оттенок в некоторых сценах.
Основным недостатком экрана была его низкая частота обновления в 60 Гц, которая не соответствует современным стандартам и влияет на плавность анимации и скорость отклика.
В общем рейтинге DxOMark экран iPhone 15 занял 13 место среди всех смартфонов. Его опередили такие флагманы на Android, как Google Pixel 7 Pro, вся линейка Samsung Galaxy S23, раскладушка Galaxy Z Flip5, а также iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro.
Эксперты отметили, что экран iPhone 15 соответствует его стоимости, но не является лучшим в своем классе. В премиальном сегменте ему присудили третье место. Первое и второе распределили между Google Pixel 8 и Galaxy S23.