Экран iPhone 15 оказался хуже прошлогоднего Pixel

Экран iPhone 15 не смог превзойти конкурентов на Android и предыдущие флагманские модели Apple. Это следует из результатов тестирования новинки лабораторией DxOMark.

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По словам экспертов, экран iPhone 15 показал хорошее качество изображения, контрастность и читаемость в разных условиях освещения. Цвета на экране были более насыщенными, чем на iPhone 14, но имели небольшой оранжевый оттенок в некоторых сценах.

Основным недостатком экрана была его низкая частота обновления в 60 Гц, которая не соответствует современным стандартам и влияет на плавность анимации и скорость отклика.

В общем рейтинге DxOMark экран iPhone 15 занял 13 место среди всех смартфонов. Его опередили такие флагманы на Android, как Google Pixel 7 Pro, вся линейка Samsung Galaxy S23, раскладушка Galaxy Z Flip5, а также iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro.