Что происходит с микробами после смерти человека?

Тело каждого человека содержит в себе сложнейшее сообщество из триллионов микроорганизмов, которые играют важную роль в нашем здоровье, пока мы живы. Они помогают нам переваривать пищу, производят необходимые витамины, защищают от инфекций и выполняют множество других функций. Но что происходит, когда мы умираем? Портал The Conversation рассказал, как проходит жизнь микробов после смерти человека.

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Микробы после смерти

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Когда человек умирает, его сердце прокачивать по телу кровь, которая переносит кислород. Из-за этого клетки, потерявшие стабильный приток кислорода, начинают переваривать сами себя — данный процесс называется автолизом. Ферменты, обычно отвечающие за поглощение питательных веществ, начинают пожирать мембраны, протеины и другие компоненты, из которых состоят сами клетки.

Продукты саморазрушения клеток выступают идеальной пищей для симбиотических бактерий в теле человека. Потеряв питательные вещества, которыми их обычно обеспечивала пищеварительная система, микробы начинают питаться новыми веществами. После смерти организма иммунная система больше не может сдерживать их размножение.

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Кишечные бактерии, особенно микробы класса Clostridia, распространяются по органам и переваривают тело изнутри — иными словами, начинается гниение. При отсутствии кислорода анаэробные бактерии вырабатывают энергию другими методами — например, ферментацией. Именно из-за этого возникают пахучие газы, которые считаются характерным признаком разложения.

С точки зрения эволюции логично, что микробы приобрели необходимые адаптации для выживания в мертвом организме. Бактериям рано или поздно придется покинуть «тонущий корабль» и выжить во внешнем мире достаточно долго, чтобы найти новый организм для колонизации. Продукты разложения позволяют им размножаться даже после смерти человека: чем больше популяция, тем больше микробов выживет.

Микробное вторжение

Если человек похоронен под землей, то микробы постепенно просачиваются в землю по мере того, как тело разлагается. Они попадают в совершенно новую среду, где им приходится взаимодействовать с целым сообществом других микроорганизмов. Подобные столкновения микробов часто встречаются в природе. Например, когда корни двух растений срастаются воедино или сточные воды сливаются в реки.

Результат смешивания двух сообществ микробов зависит от ряда факторов: прежде всего, от перенесенных изменений и того, какой организм первым занял новую среду. Человеческие микробы приспособились к жизни в стабильном, теплом окружении, где всегда хватает питательных веществ. Почва же является гораздо более суровой средой обитания: химическая и физическая композиция земли могут измениться в любой момент, не говоря уже о температуре и влажности. Кроме того, почва и так выступает ареалом обитания невероятно разнообразного сообщества микроорганизмов, которые отлично приспособлены к своему окружению.

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Из этого можно сделать поспешный вывод, что микробы из организма человека быстро погибнут после смерти хозяина, но исследования говорят об ином. Их ДНК-сигнатуры можно обнаружить в почве прямо под разлагающимся телом человека, на поверхности земли и в самих могилах даже спустя годы после разложения мягких тканей.