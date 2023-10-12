Google сообщила о самой масштабной хакерской атаке за свою историю

Американская компания Google в этом году зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за всё время работы корпорации.

Об этом говорится в сообщении на сайте Google.

Отмечается, что попытка взлома системы была в 7,5 раз масштабнее аналогичной DDoS-атаки, зарегистрированной в прошлом году.

Максимальное количество запросов злоумышленников составило 398 млн в секунду.