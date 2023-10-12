Google сообщила о самой масштабной хакерской атаке за свою историю
Американская компания Google в этом году зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за всё время работы корпорации.
Об этом говорится в сообщении на сайте Google.
Отмечается, что попытка взлома системы была в 7,5 раз масштабнее аналогичной DDoS-атаки, зарегистрированной в прошлом году.
Максимальное количество запросов злоумышленников составило 398 млн в секунду.
Ранее совет по выборам столичного округа Колумбия в США уведомил о хакерской атаке на сервер с информацией об избирателях.