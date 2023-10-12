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Google сообщила о самой масштабной хакерской атаке за свою историю

Американская компания Google в этом году зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за всё время работы корпорации.

Google сообщила о самой масштабной хакерской атаке за свою историю
© globallookpress.com

Об этом говорится в сообщении на сайте Google.

Отмечается, что попытка взлома системы была в 7,5 раз масштабнее аналогичной DDoS-атаки, зарегистрированной в прошлом году.

Максимальное количество запросов злоумышленников составило 398 млн в секунду.

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Ранее совет по выборам столичного округа Колумбия в США уведомил о хакерской атаке на сервер с информацией об избирателях.