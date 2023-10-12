Спрос на iPhone 15 снижается на китайском рынке, из-за чего местные перекупщики продают новую линейку смартфонов дешевле, чем сама компания Apple. Об этом сообщает iXBT со ссылкой на китайский портал MyDrivers.

Согласно источнику, цена на флагманский iPhone 15 с объемом памяти 512 ГБ упала до $1080, что на $155 ниже официальной цены Apple.

iPhone 15 Pro с тем же объемом памяти стоит в неофициальных магазинах $1440, в то время как на сайте Apple смартфон предлагается уже за $1510. Самая большая разница наблюдается у версии iPhone 15 Pro с памятью 1 ТБ, которая у перекупщиков стоит $1560, тогда как официальная цена устройства составляет $1780.