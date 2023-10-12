Назван самый продаваемый Android-смартфон

Бюджетный смартфон Redmi Note 12 5G разошелся тиражом в 1 млн устройств и стал самым продаваемым смартфоном текущего года. Об этом сообщает портал Gizmochina.

© Газета.Ru

Redmi Note 12 5G стал первым смартфоном на Android, достигшим отметки в 1 млн поставок в 2023 году в период с января по июль 2023 года.

При цене в $180 (около 18 тыс. руб.) смартфон предлагает качественный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. При этом экран обладает максимальной яркостью в 1200 нит, что очень редко встречается в этом сегменте.

В смартфоне установлена основная камера с разрешением 48 Мп, дополненная 8-мегапиксельным ультраширокоугольным датчиком и макромодулем на 2 Мп. Спереди установлен 13-мегапиксельный сенсор. Redmi Note 12 5G оснащается чипом Snapdragon 4 Gen 1 и аккумулятором емкостью 5000 мАч.