Zoom оштрафовали на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Видеосервис Zoom оштрафован московским мировым судом на 15 млн рублей за повторное невыполнение требования о локализации данных россиян на территории России.
Об этом сообщил Интерфакс.
Мировой судья Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев объявил, что Zoom Video Communications Inc. признана виновной по ч.9 ст.13.11 КоАП России.
При этом представители Zoom на заседание суда не явились.
В июле 2022 года мировой суд в Москве впервые оштрафовал Zoom на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.