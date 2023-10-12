Космический телескоп Euclid сделал тестовые изображения

Космическому телескопу Euclid удалось сделать тестовые изображения. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно прогнозам, первые научные результаты опубликуют в январе 2024 года. Миссия предполагает, что Euclid исследует темную материю и темную энергию для углубления понимания эволюции Вселенной.

По словам руководителя проекта Euclid в ESA Джузеппе Ракка, после двенадцати лет разработки и создания «Евклида» «восхищающе и трогательно видеть эти первые изображения».

«Но показывать публике их можно будет после работы над ними научной группы. Первая научная публикация будет опубликована в январе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что исследователи из обсерватории HESS в Намибии обнаружили самые энергичные гамма-лучи, когда-либо испускавшиеся мертвыми звездами, которые называют пульсарами.