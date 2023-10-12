Космический телескоп Euclid сделал тестовые изображения
Космическому телескопу Euclid удалось сделать тестовые изображения. Об этом сообщает Ixbt.com.
Согласно прогнозам, первые научные результаты опубликуют в январе 2024 года. Миссия предполагает, что Euclid исследует темную материю и темную энергию для углубления понимания эволюции Вселенной.
По словам руководителя проекта Euclid в ESA Джузеппе Ракка, после двенадцати лет разработки и создания «Евклида» «восхищающе и трогательно видеть эти первые изображения».
«Но показывать публике их можно будет после работы над ними научной группы. Первая научная публикация будет опубликована в январе», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что исследователи из обсерватории HESS в Намибии обнаружили самые энергичные гамма-лучи, когда-либо испускавшиеся мертвыми звездами, которые называют пульсарами.
Как сообщил портал Phys.org, энергия этих гамма-лучей достигала 20 тераэлектронвольт — это примерно в десять триллионов раз превышает энергию видимого света.