Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве

Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делают гражданскую войну в Европе неизбежной.