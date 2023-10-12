Исследование показало, что треть россиян готовы доверить свою жизнь ИИ

Более 67% россиян доверяют ИИ-помощникам, но считают, что советы нейросетей нужно проверять. При этом 32% респондентов готовы доверить свою жизнь решению искусственного интеллекта в зависимости от ситуации.

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Об этом стало известно из исследования, проведенного коммуникационным агентством Grechka Media совместно с аналитиками A2 Research среди 1300 респондентов в 17 регионах России.

Согласно полученным данным, 32% россиян готовы доверять жизненно важные вопросы ИИ, 12% опрошенных примут такое решение без сомнений, остальные 20% - в зависимости от ситуации. Однако 66% россиян все еще не готовы доверить жизнь нейросетям.

В вопросе бытовых дел жители нашей страны более лояльны к искусственному интеллекту. Более 67% респондентов верят нейросетям, хотя и не против проверить их ответ. Полностью не доверяют решениям ИИ только 32% опрошенных. С большей вероятностью люди готовы довериться ИИ-помощнику по дому (50%), на втором месте робот-летчик (12%), на третьем - робот-врач (11%) и замыкает четверку робот-водитель (10%). Меньше всего доверия у россиян вызывают робот-няня (5.4%), робот-судья (5.4%) и робот-учитель (4.9%).

Говоря о причинах доверия ИИ, респонденты отметили, что технология непредвзята и не преследует личного интереса (28.9%), может стать хорошим способом проверить решение человека (23.8%), не допускает ошибок, которые делает человек (19.7%).

Аналитики также узнали, что почти четверть россиян больше любит общаться с ИИ, чем с людьми (23.8%). Остальные опрошенные при этом не разделяют такого мнения (76.2%). Среди тех, кто предпочтет общение с нейросетью, много технооптимистов (21.1%), людей, которые считают ИИ хорошим другом (17.8%), а также люди, которые верят в тактичность и отсутствие неудобных вопросов от нейросети (14.6%).