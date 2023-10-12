К 2028 году появятся смартфоны с функцией «регенерации» царапин

Смартфоны с дисплеями, которые смогут самостоятельно восстанавливать повреждения, появятся на рынке в ближайшие пять лет. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитиков компании CCS Insight.

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В своем докладе о технологических трендах эксперты утверждают, что новые типы экранов будут оснащены нанопокрытием, которое будет способно затягивать царапины и другие дефекты подобно пленке.

Ключевым фактором успеха смартфонов нового поколения будет «правильная формулировка ожиданий» со стороны потребителей. По прогнозам аналитиков, к 2028 году такие экраны станут обычным явлением. Однако, как говорят эксперты, не стоит ожидать того, что разбитый экран сам по себе восстановится. Такая разработка могла бы устранить неглубокую царапину.