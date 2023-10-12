Microsoft признала версию Windows 11 от 2021 года устаревшей

Компания Microsoft официально объявила об окончании поддержки версии Windows 11 21H2, которая была выпущена в октябре 2021 года. С 10 октября 2023 года эта версия операционной системы больше не получает обновлений и патчей безопасности, сообщает портал Neowin.

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Пользователи Windows 11 21H2 могут обновиться до более новой версии операционной системы от Microsoft, чтобы продолжать безопасно пользоваться компьютером, получая патчи безопасности и новые функции. Версия Windows 11 21H2 была одной из самых популярных среди пользователей, так как она представила ряд нововведений, таких как редизайн интерфейса, появление подсистемы для запуска приложений Android, экранные виджеты и функцию Snap Layouts.

Однако, по данным аналитиков, большинство пользователей по-прежнему предпочитают Windows 10, которая доминирует на рынке операционных систем. Основной причиной этого являются высокие системные требования Windows 11, которые не позволяют многим пользователям обновиться до актуальной версии ОС.