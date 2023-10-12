Приложение «Честный знак» стало обязательным для предустановки

Пресс-служба правительства сообщила, что приложение «Честный знак» для проверки подлинности товаров стало обязательным для предустановки на продаваемые в России гаджеты в 2023 и 2024 годах, передает РИА Новости.

В сообщении правительства говорится, что в стране соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Документ предполагает, что с помощью приложения можно при покупке товара узнать, где, когда и кем он произведен, получить сведения о его весе или объеме. Кабмин отмечает, что для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке – код маркировки.

«Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак"», - говорится в сообщении.

В настоящее время в списке товаров, подлежащих маркировке, числятся лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски.

В обозримом будущем список расширится, сообщил кабмин.