В США рассказали о подготовке миссии для поиска следов жизни на Европе

Окно для запуска автоматической межпланетной станции (АМС) Europa Clipper, в рамках которой планируется поискать следы жизни на спутнике Юпитера Европе, откроется 10 октября 2024 года. Об этом обозревателю американского издания ArsTechnica Стивену Кларку рассказали представители миссии.

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Запустить Europa Clipper планируется до конца октября 2024 года на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy с космодрома во Флориде. 6-тонная АМС, имеющая солнечные батареи размахом 30 метров, должна достигнуть Юпитера в 2030 году.

По словам представителей миссии, на программу исследований оказали негативное влияние кадровые проблемы, пандемия COVID-19 и технические проблемы. Впереди АМС ждут наземные акустические, вибрационные, электромагнитные и тепловакуумные испытания.

В марте 2022 года Лаборатория реактивного движения НАСА сообщила, что начала сборку АМС Europa Clipper, которую планируется запустить к Европе.