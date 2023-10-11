Русские хакеры атаковали европейские аэропорты

Пророссийская хакерская группировка Killnet объявила о массированной DDoS-атаке на компьютерные системы 13 европейских аэропортов. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Killnet.

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Атаке подверглись аэропорты во Франции, Германии, Словении и Польши. Хакеры выбрали города таким образом, чтобы из них на карте складывалось нецензурное русское слово из трех букв.

«Открываю новый вид сетевой атаки – DGA (DDOS GRAPHIC ATTACK). Рисуйте, пацаны, развивайтесь!», – заявил лидер группировки KillMilk.

Как утверждает Mash, в результате атаки пророссийских хакеров в компьютерных системах аэропортов начали происходить сбои. Из-за киберинцидентов посетители не могут следить за расписанием рейсов, их статусами и не только.

«Можно только наслаждаться великим русским и могучим», – пишет Mash.

Как долго продлится атака на инфраструктуру европейских аэропортов, не сообщается.