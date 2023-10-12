NASA отложило два выхода астронавтов в открытый космос

Запланированные на 12 и 20 октября выходы в открытый космос с американского сегмента МКС отложены до выяснения обстоятельств утечки теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора российского модуля "Наука".

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"Команды инженеров NASA и ответственных за управление полетами продолжают изучать данные и видео, связанные с утечкой охладителя из запасного радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Два выхода в космос с сегмента США, которые были запланированы на четверг, 12 октября, и на пятницу, 20 октября, отложены до того, как анализ будет завершен", - цитирует ТАСС заявление NASA .

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По плану, 12 октября за бортом станции должны были работать астронавт НАСА Лорал О'Хара и астронавт ЕКА Андреас Могенсен. А 20 октября - О'Хара и и ее соотечественница Жасмин Могбели. Новые даты будут названы позднее.

Напомним: 9 октября в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле "Наука" российского сегмента МКС. По данным госкорпорации, основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме. Экипажу и станции ничего не угрожает.

Резервный внешний радиатор был перенесен на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" с малого исследовательского модуля "Рассвет" в апреле нынешнего года. Это сделали российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин во время более чем 6-часового выхода в открытый космос. Манипулятором ERA, с помощью которого проводилась операция, с борта станции управлял космонавт Андрей Федяев.

Утечка теплоносителя радиатора модуля "Наука" российского сегмента МКС произошла из его неработающей части. Об этом накануне сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" попилотируемым программам Сергей Крикалев. Как он пояснил, резервный радиатор предназначен для дополнительного сброса тепла. В тот момент, когда произошла утечка, контур не работал, потому что это не требовалось.

Как рассказал Сергей Крикалев, утечка теплоносителя произошла из трубопровода, через который идет стыковка гибких магистралей. Причины этой разгерметизации будут уточняться дальше.