Химики раскрыли еще один секрет главного шедевра Леонардо да Винчи

Французские ученые из Университета Париж-Сакле и Музея Лувра изучили химическую структуру главного шедевра Леонардо да Винчи — «Моны Лизы». Они обнаружили ранее неизвестную деталь, свидетельствующую о новаторстве итальянского творца. Исследование опубликовано в научном журнале Американского химического сообщества (ACS).

Проанализировав частичку материала с доски картины с помощью рентгеновских лучей и синхротрона, специалисты нашли редкий свинцовый минерал плюмбонакрит в первом слое краски знаменитого портрета.

Это подтвердило догадки искусствоведов, что да Винчи использовал порошок оксида свинца, чтобы сделать краску гуще и ускорить ее высыхание. Он растворил вещество в льняном или ореховом масле и нагрел состав, получив раствор приятного цвета, напоминающего золотистый мед.

«Он любил экспериментировать, и каждая из его картин технически совершенно разная. В данном случае интересно увидеть, что действительно существует особая техника нанесения первого слоя «Моны Лизы»», — отметил ведущий автор исследования Виктор Гонсалес.