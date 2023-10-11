NASA показало образцы грунта с астероида Бенну

В частности, NASA представило снимки частиц реголита Бенну, которые были обнаружены внутри разобранной головной части протоотборного механизма. Согласно предварительному анализу, в них нашли свидетельства наличия большого количества углерода и воды в составе глинистых минералов.

Напомним, что снимки и грунт астероида был доставлен на Землю 24 сентября 2023 года межпланетной станцией OSIRIS-Rex. Она прибыла к Бенну в 2018 году и более двух лет изучала его с низкой орбиты. Астероид ранее считали потенциально опасным для Земли. Бенну является 500-метровым околоземный астероидом спектрального класс В и входит в группу углеродистых астероидов.