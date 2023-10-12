Суд оштрафовал платформу Faceit на 1 млн рублей за отказ хранить данные россиян в РФ

Суд в Москве оштрафовал киберспортивную платформу Faceit на 1 млн рублей за отказ локализовать персональные данные россиян на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке №422, где было принято это решение.
"Суд признал виновной компанию Faceit Limited по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных граждан РФ обязанности по их хранению с использованием баз данных, находящихся в РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сообщили агентству.
Faceit - киберспортивная платформа, основанная в Лондоне в 2012 году. Она учредила несколько лиг для ряда известных компьютерных игр.