В SpaceX рассказали об обломках спутников Starlink

Американская корпорация SpaceX опровергла информацию о том, что спутники Starlink могут быть опасны при падении с орбиты. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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SpaceX отреагировала на доклад Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в котором говорится, что спутники Starlink при разрушении могут оставлять смертоносные обломки. В компании Илона Маска заявили, что данные FAA неверны, спутники полностью разрушаются при повторном входе в плотные слои атмосферы.

В комментарии для ArsTechnica в SpaceX уточнили, что специалисты FAA ссылаются на данные 23-летней давности, согласно которым некоторые спутники действительно могли вернуться на Землю в виде обломков. В корпорации рассказали, что вероятность полного уничтожения их спутников в случае разрушения и схода с орбиты составляет 99 процентов.

По данным статистики, SpaceX запустила в космос более 5000 спутников группировки Starlink. За все время 325 спутника сошли с орбиты по тем или иным причинам. В корпорации подтвердили, что все они сгорели в плотных слоях атмосферы.