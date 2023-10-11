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«Ъ»: в России надеются освоить производство 28-нанометровых чипов к 2027 году

Серийное производство микропроцессоров по 28-нанометровой топологии будет освоено российскими предприятиями к 2027 году. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на заявление замглавы Минпромторга РФ Василия Шпака, которое он сделал на форуме «Микроэлектроника-2023».

В Минпромторге поделились планами по запуску производства процессоров в РФ
© РИА Новости

«Вот она – наша «дорожная карта», когда наши технологии должны появиться не только с точки освоения, но и с точки серийного выпуска. Вот планы. Насколько они сбудутся — во многом зависит от наших усилий», – сказал Шпак.

Из «дорожной карты» Минпромторга РФ также следует, что к 2030 году Россия планирует освоить 14-нанометровый технологический процесс.

На текущий момент, по словам Шпака, в России освоено серийное производство процессоров по 130-нанометровой топологической норме. В 2026 году Россия должна перейти уже на 65-нанометровый стандарт.

«Ъ» отмечает, что 28-нанометровый техпроцесс лидерами полупроводниковой отрасли вроде Intel был освоен еще в 2009 году. Например, эта технология использовалась при производстве первых моделей процессоров Intel Core i3.

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