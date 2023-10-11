Прекратилась утечка на российском модуле МКС «Наука»

Утечка теплоносителя прекратилась на российском модуле МКС «Наука». Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). О прекращении утечки сообщили диспетчеры полета «Роскосмоса», указано в отчете. Внешние камеры станции подтвердили данную информацию — как сообщает NASA, на предоставленном видеоматериале заметны лишь остаточные капли теплоносителя. Ранее сообщалось, что космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб 25 октября визуально изучат и сделают фото места утечки на резервном контуре радиатора модуля «Наука». Операция будет проведена с целью выяснения причин возникновения неполадки в ходе работ в открытом космосе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».