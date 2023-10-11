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Чукотка на две недели останется без интернета

С 12 по 23 октября на Чукотке отключат интернет в связи с повреждением рыболовным судном наземного кабеля. Об этом сообщается на сайте Чукотского автономного округа.

Чукотка на две недели останется без интернета
© globallookpress.com

«При проведении контрольных измерений обнаружено отклонение параметров подводного участка линии связи от проектных, вызванное повреждением сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля. С учетом сложных климатических условий и ограниченности периода навигации в Беринговом море профилактические ремонтные работы запланированы на период с 12 по 23 октября 2023 года», — говорится в тексте.

Речь идет о повреждении подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь, которая остается единственной в регионе. Отмечается, что на время работ на Чукотке останется интернет, однако из-за перехода «Ростелекома» на спутники его скорость будет очень низкой — примерно на уровне начала 2000-х годов.

На период проведения работ абонентскую плату за услуги связи провайдер начислять не будет.

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