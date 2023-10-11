Чукотка на две недели останется без интернета

С 12 по 23 октября на Чукотке отключат интернет в связи с повреждением рыболовным судном наземного кабеля. Об этом сообщается на сайте Чукотского автономного округа.

«При проведении контрольных измерений обнаружено отклонение параметров подводного участка линии связи от проектных, вызванное повреждением сторонним судном, проводившим траление в охранной зоне кабеля. С учетом сложных климатических условий и ограниченности периода навигации в Беринговом море профилактические ремонтные работы запланированы на период с 12 по 23 октября 2023 года», — говорится в тексте.

Речь идет о повреждении подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь, которая остается единственной в регионе. Отмечается, что на время работ на Чукотке останется интернет, однако из-за перехода «Ростелекома» на спутники его скорость будет очень низкой — примерно на уровне начала 2000-х годов.