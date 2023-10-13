Ученые: "египетский синий" найден на скульптурах Парфенона

Классические греческие мраморные скульптуры не всегда были такими белоснежными, как выяснили исследователи Британского музея. Соответствующую научную статью они отправили в журнал Antiquity. Они изучали знаменитые 2500-летние скульптуры Парфенона. Оказалось, что статуи были красочными, расписанными цветочными и другими сложными узорами.

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Используя неинвазивную технику визуализации, исследователи Британского музея, где находится почти половина скульптур, обнаружили следы краски на 11 из 17 фигур.

Краска часто не сохраняется на археологических находках, особенно в таких случаях, как скульптуры Парфенона, датируемые периодом между 447 и 438 годами до нашей эры. Они долгое время подвергались воздействию окружающей среды, указал ведущий автор исследования доктор Джованни Верри, специалист по консервации из Института искусств из Чикаго, который ранее был научным сотрудником Британского музея.

Исследователи обнаружили микроскопические следы краски с помощью инфракрасного света, который поглощается синей краской и выглядит на камере как светящийся белый цвет.

По данным Королевского химического общества, «египетский синий» был популярным пигментом своего времени, который изготавливался с использованием кальция, меди и кремния. Ярко-синий цвет высоко ценился за свою редкость и обычно использовался для королевских особ или для изображений богов и богинь.