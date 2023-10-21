7 самых странных похоронных ритуалов в мире

Новости о смерти близкого человека всегда оказывают разный эффект на разных людей — и то же самое можно сказать про целые народы. На нашей планете существует множество необычных похоронных традиций. Encyclopedia Britannica рассказала о семи самых ярких примерах.

Обряд воздушного погребения

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Ритуал, часто проводимый среди тибетских буддистов, которые верят, что души их любимых людей отправятся в небеса. При воздушном погребении тела усопших оставляются высоко в горах, где их пожирают птицы и другие животные. Таким образом, буддисты не только уничтожают пустой сосуд, в котором больше нет души, но и продолжают круговорот природы, т.к. их плоть насыщает диких животных.

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Фамадихана

Мадагаскарская традиция, которую можно перевести как «танцы с мертвецом» или «переворачивание костей». Каждые несколько лет малагасийцы открывают усыпальницы своих мертвых и оборачивают их в новую плащаницу. Когда усопший получает новое одеяние, его родственники танцуют под музыку. Фамадихана призван ускорить разложение тела — чтобы душа мертвого побыстрее попала в мир иной.

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Обряд погребения на воде

Многие культуры, особенно в странах Скандинавии, применяют воду в своих погребальных ритуалах. Кто-то возлагает гробы на высоких скалах, откуда открывается вид на море. Другие отправляют тела в последнее плавание на кораблях по рекам или океанам, тем самым возвращая их назад к богам — или в другие места, обладающие символической важностью для народа.

Парад смерти

Чествование жизни усопшего может принимать самые разные формы. Например, в индийском городе Варанаси в честь мертвецов иногда устраиваются праздничные парады. Самого виновника торжества одевают в цвета, символизирующие его прижизненные добродетели. А чтобы помочь душам найти покой и прервать бесконечный цикл реинкарнации, тело окропляется водой из реки Ганг, после чего сжигается на площади.

Башня молчания

Одна зороастрийская традиция гласит, что мертвые тела способны осквернить все вокруг: от людей до земли и даже пламени при кремации. Поэтому единственный способ избавиться от них правильно — это водрузить погибшего на вершину высокой башни, где его обглодают стервятники. Мертвеца очищали мочой быка и разрезали его одежду, после чего помещали на вершину дахмы — башни молчания.

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Четки из праха

Множество похоронных традиций по всей планете включают в себя кремацию, однако жители Южной Кореи пошли еще дальше — они превращают прах погибших в четки. Они получаются немного блестящими и бывают самых разных цветов: от розового до черного и перламутрового. Четки можно положить в стеклянную вазу или даже открытую тарелку на видном месте в доме, чтобы почтить память умершего — гораздо более стильный вариант, чем обычная урна с прахом.

Филиппинские традиции