Adobe придумала подробную «метку» для ИИ-работ

Для решения проблемы непродуманного и некачественного контента, созданного искусственным интеллектом, который заполонил Интернет, Adobe и другие известные компании представили новый символ, получивший название «Content Credential».

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Коалиция по проверке достоверности и аутентичности контента (C2PA) в сотрудничестве с Adobe, Microsoft и другими компаниями представила этот символ. Он может быть добавлен к изображениям, сгенерированным искусственным интеллектом с помощью таких программ, как Adobe Photoshop и Microsoft Bing Image Generator. Пользователи могут включать Content Credential в метаданные изображений, видеороликов и PDF-файлов, указывая на то, что в их создании принимал участие искусственный интеллект. Значок также прикрепляется к истории редактирования файла, навсегда помечая его как контент, созданный искусственным интеллектом.

Значок Content Credential обеспечивает прозрачность, показывая пользователям, кто создал изображение, какое программное обеспечение было использовано для искусственного интеллекта, а также дату выдачи значка.