Исследование: жевание помогает некоторым собакам улучшить память

Новое исследование ученых из Обернского университета в Алабаме предполагает, что если дать тревожной собаке игрушку для жевания, это поможет ей сосредоточиться и улучшит ее память. Об этом рассказала New York Post.

© Unsplash

Дрессировщики собак, которые работали со своими животными в течение как минимум одного месяца до начала эксперимента, заполнили для ученых анкеты, в которых оценивали уровень «боязливости» собак.

Они оценили 34 лабрадоров-ретриверов, выполнявших задание на память. В ходе задания собакам нужно было вспомнить, в какое ведро было помещено лакомство.

Непосредственно перед выполнением задачи собакам давали игрушку для жевания, которую они могли кусать в течение пяти минут, пока компьютерная программа записывала частоту укусов.

«Мы обнаружили, что у особенно боязливых собак более частое жевание игрушки было связано с улучшением пространственной рабочей памяти, в то время как у собак с низкой пугливостью наблюдалось обратное», - заявили исследователи.

Ученые пришли к выводу, что тревожным собакам жевание чего-либо может помочь сосредоточиться и снизить физиологическое возбуждение, в то время как для более спокойных собак жевание может стать отвлекающим фактором.

При этом жевание способно помочь как пугливым, так и смелым собакам, когда дело касается долговременной памяти, подчеркивается в исследовании.

Участвовавшим в эксперименте собакам также давали задание на прохождение лабиринта. Ученые выяснили, что собаки, которые жуют игрушки более интенсивно, демонстрируют лучшие результаты в этом тесте.

«Эти результаты впервые позволили предположить, что жевание может оказывать положительное влияние на когнитивные функции у собак», - подчеркнули исследователи.